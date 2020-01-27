Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Происшествия Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.

Здоровье Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.

Общество Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.

Происшествия Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.

Политика В Госдуме рассказали порядок принятия поправок в Конституцию Депутат Госдумы, член рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников рассказал в интервью "Российской газете" детали законопроекта о поправках в Конституцию По словам парламентария, закон будет состоять из двух блоков.

Общество В 100 городах России обновят общественный транспорт В министерстве подсчитали, что в 100 крупнейших российских городах, за исключением двух столиц, муниципальным транспортом в среднем пользуются 10 млрд пассажиров в год.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен опытный каратель На Донбассе уничтожен командир отделения ВСУ Антон Хоба. О гибели оккупанта сообщил мэр Шостки Николай Нога.

Экономика Белоруссия недосчиталась трети нефтепошлин, кивая на Россию По итогам 2019 года Белоруссия недополучила в бюджет 33,2% экспортных пошлин на нефтепродукты из-за изменения Россией своего налогового законодательства («налогового манёвра» в нефтяной сфере), а также сокращения экспорта нефтепродуктов из-за поставок на белорусские НПЗ некондиционной («грязной») нефти.