Общество
РИА НовостиГлава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
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«Это откровенная ложь»: Игнатьев прокомментировал скандал с прыгающим пожарным
Мой город Чебоксары03:32
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Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Здоровье
Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса
Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.
Общество
Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань
В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Кино
Джеффри Дин Морган подтвердил, что в продолжении «Ходячих мертвецов» Ниган объединится с Шепчущими
Происшествия
Суд рассмотрит дело о хищении у Минобороны 353 млн рублей
«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в 235 гарнизонный военный суд в Москве, для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Технологии
Коронавирус: как следить за динамикой распространения в Азии и других регионах
Как можно видеть, география распространения уже вышла далеко за пределы Китая, и с каждым днём расширяется.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы помолвлена с миллиардером старше ее отца
Китти является самой яркой племянницей принцессы Дианы и ее королевские связи держали ее в глазах общественности.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Политика
В Госдуме рассказали порядок принятия поправок в Конституцию
Депутат Госдумы, член рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников рассказал в интервью "Российской газете" детали законопроекта о поправках в Конституцию По словам парламентария, закон будет состоять из двух блоков.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
Теннис
Медведев проиграл Вавринке в пяти сетах на Australian Open
Проигравший спортсмену из Швейцарии Станисласу Вавринке российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира Australian Open.
Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
Армия и оружие
Минобороны подтвердило «перехват» США российского генерала в Сирии
Министерство обороны подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что войска США "перехватили" российскую колонну в Сирии.
Общество
В 100 городах России обновят общественный транспорт
В министерстве подсчитали, что в 100 крупнейших российских городах, за исключением двух столиц, муниципальным транспортом в среднем пользуются 10 млрд пассажиров в год.
Происшествия
Названа предварительная причина крушения вертолета Коби Брайанта
Одной из причин крушения вертолета, в результате которого погиб баскетболист Коби Брайант, мог стать густой туман.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен опытный каратель
На Донбассе уничтожен командир отделения ВСУ Антон Хоба. О гибели оккупанта сообщил мэр Шостки Николай Нога.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Армия и оружие
В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде
Власти Ирака должны обеспечивать безопасность всех дипмиссий, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя минометный обстрел посольства США в Багдаде.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Экономика
Белоруссия недосчиталась трети нефтепошлин, кивая на Россию
По итогам 2019 года Белоруссия недополучила в бюджет 33,2% экспортных пошлин на нефтепродукты из-за изменения Россией своего налогового законодательства («налогового манёвра» в нефтяной сфере), а также сокращения экспорта нефтепродуктов из-за поставок на белорусские НПЗ некондиционной («грязной») нефти.
Футбол
У тренера «Краснодара» Мусаева родилась дочь
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу
Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».