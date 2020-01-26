Общество
RT на русскомГлава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Читать в источнике
Оценить882
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Экономика
Etalon Group запускает buyback
Совет директоров Etalon Group утвердил обновленную стратегию "Группы Эталон" до 2024 года, корректировку дивидендной политики и запуск программы выкупа депозитарных расписок компании.
Финансы
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Общество
В работе Mail.ru произошел крупный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Происшествия
Полиция подтвердила смерть Брайанта и его дочери Джианны
Смерть Брайанта правоохранители подтвердили сразу, а затем стали поступать данные, что в геликоптере вместе с баскетболистом находились еще, по меньшей мере, четыре человека.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Общество
Роспотребнадзор оценил риск заразиться коронавирусом через посылки
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Энергетика
Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась
Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, заявил глава ВР Роберт Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Политика
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Технологии
Распространение китайского коронавируса теперь можно отследить по онлайн-карте
Специалисты Центра современных исследований создали онлайн-карту, которая отображает распространение китайского коронавируса в реальном времени.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Шоу-бизнес
Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике
Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Политика
Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Политика
В Кремле оценили угрозу распространения коронавируса в России
Для предотвращения распространения нового коронавируса в России принимаются все необходимые меры.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Теннис
Медведев вылетел из Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Происшествия
В Омске религиозная мать отказалась лечить 14-летнюю дочь от анорексии
Истощенного ребенка госпитализировали в больницу. Врачи сообщили в прокуратуру о нарушении прав 14-летней пациентки.
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.