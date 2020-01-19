Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.

с чего всё началось

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.

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