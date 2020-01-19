Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
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с чего всё началось

Игнатьев дал поручение «мочить» за «искаженную» информацию

Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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