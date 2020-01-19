Политика
Lenta.ruГлава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
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с чего всё началось
Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.Правда ПФОвчера в 04:49
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Сванидзе назвал «уголовщиной» призыв главы Чувашии «мочить» журналистов
Национальная служба новостей08:57
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Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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Эксперты Роскачества провели лабораторные исследования, в ходе которых проверили куриное мясо от известных российских производителей.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Армия и оружие
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Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
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Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
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Пентагон показал форму космических войск США
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
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В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
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Вода помогает в борьбе с лишним весом
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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
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Широкоэкранные смартфоны захватывают российский рынок
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Дивизион Боброва обыграл дивизион Чернышева на Матче Звезд КХЛ
Матч завершился со счетом: 7:4 в пользу дивизиона Боброва.
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КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали три кувейтских судна в иранских территориальных водах, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление управления по связи с общественностью третьего района ВМС КСИР.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.