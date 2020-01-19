Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
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с чего всё началось

Игнатьев дал поручение «мочить» за «искаженную» информацию

Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.
Правда ПФОвчера в 04:49

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Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов за искажённую информацию

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Эхо Москвы05:40

Игнатьев дал поручение «мочить» за «искаженную» информацию

Правда ПФОвчера в 04:49
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Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA

Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
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После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
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Роскачество рассказало о содержании антибиотиков в курином мясе

Эксперты Роскачества провели лабораторные исследования, в ходе которых проверили куриное мясо от известных российских производителей.
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Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
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Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
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Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

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В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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Вода помогает в борьбе с лишним весом

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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
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В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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