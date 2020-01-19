Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.

с чего всё началось

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.

Политика Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".

Политика Соловьев отреагировал на слова Тимошенко о ликвидации Украины Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова главы партии «Батькивищина» Юлии Тимошенко о ликвидации Украины, об этом 19 января сообщает газета «Взгляд».

Спорт Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".

Происшествия В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".

Здоровье Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.

Политика В Берлине началась международная конференция по Ливии 13 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду на то, что прошедшие в тот же день в Москве переговоры по Ливии помогут в организации международной конференции по этому вопросу в Берлине.

Политика Медведев назвал причины отставки своего правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.

Шоу-бизнес Алсу поздравляют с новой беременностью У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.

Политика На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Политика Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.

Гаджеты Широкоэкранные смартфоны захватывают российский рынок Анализ российского рынка смартфонов выявил громадную популярность широкоэкранных моделей среди покупателей, если еще год назад со смартфоном, диагональ которого равна 5,7 дюйма или более, уходил даже не каждый пятый клиент (17%), то теперь примерно трое из пяти (около 58%) покупателей хотят только телефон с большим экраном.

Происшествия КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали три кувейтских судна в иранских территориальных водах, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление управления по связи с общественностью третьего района ВМС КСИР.