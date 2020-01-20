Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов.

Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров следует "мочить", если они критикуют власти. Политик сделал резонансное заявление во время выступления по случаю Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах.

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Авто Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.

Шоу-бизнес Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.

Спорт Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.

Здоровье Умер один из семи членов тяжелобольной семьи из статьи «Ленты.ру» Страдавший редким генетическим заболеванием житель Нижегородской области Михаил Воронцов, дядя 12-летнего Вани Лобанова, о семье которого, больной патологией Фабри, писала «Лента.ру», скончался на 52-м году жизни во время процедуры диализа.

Игры Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.

Авто Обнародовано первое изображение нового бюджетного кроссовера Renault В сети появился рендер нового недорогого кроссовера Renault HBC. Создал компьютерное изображение модели дизайнер портала Indianautosblog.

Политика Козак не поедет на экономический форум в Давосе Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.