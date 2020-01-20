Политика
Блокнот.руГлава Чувашии призвал «мочить» журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров следует "мочить", если они критикуют власти. Политик сделал резонансное заявление во время выступления по случаю Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах.
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Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов.
— Евгений Ревенко, российский политикТАСС вчера в 10:29
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Высказывания Игнатьева на Дне печати изучит Совет по правам человека при президенте РФ
Правда ПФОвчера в 10:08
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