Общество

RT на русскомRT на русскомГлава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Читать в источнике
Комментировать53
Михаил Игнатьев
Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.
— Михаил Игнатьев, российский политикДождь 03:31

Подробнее о событии

«Подрессировавший» пожарных глава Чувашии выразил им уважение

Lenta.ru03:19

Игнатьев назвал «ложью и сплетнями» сообщения об инциденте с майором МЧС

Правда ПФО02:22

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

RT на русском03:10

Игнатьев на совещании с Кабмином: «Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни»

PRO Город Чебоксары02:58

Глава Чувашии впервые прокомментировал скандал с МЧС

РЕН ТВ02:52

Михаил Игнатьев: «Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории нашей республики»

Тăван Ен02:39

Глава Чувашии назвал «откровенной ложью» обвинения в неуважении к МЧС

РБК03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Экономика

Украинский завод «Южмаш» заключил контракт с российской компанией

Новостной фронт 00:54
Культура

Сергей Шнуров хочет продюсировать других артистов

Сергей Шнуров хочет сменить амплуа и начать продюсировать других артистов. Фронтмен группы «Ленинград» не назвал потенциальных кандидатов.
Актуальные Новости 02:58
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь

"Мой муж очень доволен новой грудью", — отметила Лера.
Народные новости вчера в 23:27
Происшествия

С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
RT на русском 02:46
Экономика

Глава Банка Франции заявил, что криптовалюты не должны быть частными

Криптовалюта и другие виды цифровых валют могут быть полезны, однако за их выдачу должны отвечать центральные банки, а не частные компании, заявил глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гальо.
REGNUM вчера в 00:45
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Гаджеты

Apple iPad отмечает свой 10-летний юбилей

ToDay News Ufa 01:35
Происшествия

В Новосибирске застрелили председателя ЖСК

В Новосибирске убит председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Коммерсантъ Новосибирск 03:11
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес

Бизнесмен требует с шоу Дмитрия Шепелева миллион за обман

В результате, Самусенко был шокирован действиями организаторов шоу, поскольку ему обещали совсем другое развитие событий: - Меня с женой пригласили принять участие в программе Шепелева и изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов.
Хорошие новости 03:18
Футбол

Футболисты «Барселоны» не одобряют нововведения Сетьена

При Сетьене «Барселона» перешла на игру в три защитника. Напомним, что Сетьен совсем недавно возглавил каталонский клуб.
NewInform вчера в 19:38
Происшествия

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Российская газета 02:35
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
Аргументы и Факты вчера в 20:06
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Баскетбол

Баскетболист Леброн Джеймс расплакался, узнав о гибели Коби Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который считается одним из лучших баскетболистов в мире, не смог сдержать слез, когда узнал о гибели знаменитого Коби Брайанта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.
МИР 24 03:30
Здоровье

Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Ugpressa.ru 25 января в 14:44
Происшествия

СМИ обнаружили подлог при проверке в Чечне

СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.
REGNUM 01:11
Общество

Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
BFM.ru вчера в 10:42
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 39

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
РИА Новости 01:56
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Общество

В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Газета.Ru 01:09
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы

Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
7Дней.ру 03:00
Авто

Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в РФ

На форуме Seltos.Club появилась неофициальная информация о том, что прием заказов на кроссовер Kia Seltos в России стартует 15 февраля текущего года.
Новые автомобили 00:36
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Происшествия

На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело

СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Rambler News Service 02:49
Происшествия

В Оренбургской области двух подростков насмерть засыпало снегом

Газета.Ru 03:16
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Недвижимость

Риелторы заметили существенное падение спроса на апартаменты в Москве

В Москве отмечено существенное сокращение спроса на первичном рынке апартаментов.
РБК 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное