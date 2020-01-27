Общество
RT на русскомГлава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Читать в источнике
Оценить998
с чего всё началось
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".Газета.Ru06:27
Подробнее о событии
Показать все источники
«Это откровенная ложь»: Игнатьев прокомментировал скандал с прыгающим пожарным
Мой город Чебоксары03:32
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Происшествия
На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против женщины, которая выставила на продажу своего ребенка, сообщило следственное управление по региону.
Хоккей
Брагин назначен тренером главной сборной России
Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
Рейс SU1713 на высоте 10 тысяч метров подал диспетчеру сигнал тревоги из-за сообщения о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Общество
Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой
Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус
Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Общество
ВЦИОМ сообщил об отношении россиян к искусственному интеллекту
Большинство наших соотечественников отнеслись положительно к использованию искусственного интеллекта в тех или иных сферах несмотря на то, что многие так до конца и не понимают суть этой технологии.
Общество
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Объявлены предварительные результаты вскрытия скончавшегося 26 января протоиерея Всеволода Чаплина, позволяющие судить о причине смерти религиозного деятеля.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Политика
Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев
Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот, заявил посол России в Польше Сергей Андреев журналистам в понедельник в Освенциме, где он участвует в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Политика
Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше
Червоненко добавил, что нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук ведет себя, как «сознательный идиот».
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких
Теннис
Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open
Здоровье
Все школы Саратова закрываются на карантин
С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Общество
Зима без снега представляет опасность для урожая
Экологи предупреждают об опасности зимы без снега.