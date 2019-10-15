Общество
ГраниГлава Чувашии встретился с журналистами ведущих СМИ республики
Сегодня, 15 октября, Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с несколькими десятками представителей республиканских СМИ. В числе приглашенных был и журналист газеты "Грани". Встреча в Доме Правительства прошла в дружеской обстановке за круглым столом с чаем, пирожками и конфетами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Острые проблемы Чувашии чиновники решат, потратив 10 миллиардов рублей
PRO Город Чебоксарывчера в 02:10
Чувашии выделят 71 млрд рублей на выход из числа депрессивных регионов
Мой город Чебоксарывчера в 00:42
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Происшествия
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, ожидая конца света
13 октября текущего года в провинции Дренте в Нидерландах на одной из удаленных ферм была обнаружена семья, члены которой на протяжении девяти лет скрывались в подвале, ожидая наступление конца света.
Политика
Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США
Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать.
Происшествия
СК задержал главу администрации Новочеркасска
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКРФ) задержало главу администрации города Новочеркасск Ростовской области Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки.
Авто
У Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
Новый Kia Seltos появится на российском рынке только в следующем году.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
Происшествия
«Кот-наркокурьер» сбежал до суда
Следствие утратило живой вещдок резонансного дела о наркотиках В среду Новомосковский суд продолжит рассматривать уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота.
Транспорт
Минтранс анонсировал открытие новой трассы между Москвой и Петербургом
Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, строительные работы завершатся к 15 ноября.
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Здоровье
Специалисты рассказали о правилах питания на работе
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
Политика
Трамп заявил, что введет санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени издаст указ о введении санкций против бывших и нынешних турецких чиновников из-за ситуации в Сирии.
Транспорт
Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы
Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями.
Экономика
Отель-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе продадут за 4 миллиарда долларов
О продаже здания сообщается на сайте компании-владельца MGM Resorts.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Кино
Критики остались недовольны «Малефисентой»
Происшествия
Кировский омбудсмен взял под контроль дело сбитого мальчика
Экономика
Исследование: каждый второй заемщик допускал просрочку по кредиту
Каждый второй заемщик допускает просрочку по кредиту, свидетельствуют данные Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» и СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).
Политика
Washington Examiner (США): Владимир Путин в своей ближневосточной стране чудес (Washington Examiner)
В ходе своих визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в понедельник 14 октября Путин попытался внушить этим давним союзникам США простую мысль: «Вы не можете доверять Трампу, но вы можете доверять мне».
Происшествия
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке
Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
Политика
Глава МИД Франции призвал к переговорам с Путиным по Сирии
Для урегулирования ситуации на востоке Сирии Западу и Франции необходимо начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске
По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил символическую поездку на белом коне на священную гору корейцев Пэктусан, об этом 16 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).