Общество
ГраниГлава Чувашии встретился с журналистами ведущих СМИ республики
Сегодня, 15 октября, Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с несколькими десятками представителей республиканских СМИ. В числе приглашенных был и журналист газеты "Грани". Встреча в Доме Правительства прошла в дружеской обстановке за круглым столом с чаем, пирожками и конфетами.
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с журналистами ведущих изданий республики
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