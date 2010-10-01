Сегодня, 15 октября, Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с несколькими десятками представителей республиканских СМИ. В числе приглашенных был и журналист газеты "Грани". Встреча в Доме Правительства прошла в дружеской обстановке за круглым столом с чаем, пирожками и конфетами.

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