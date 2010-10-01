Общество

ГраниГраниГлава Чувашии встретился с журналистами ведущих СМИ республики

Сегодня, 15 октября, Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с несколькими десятками представителей республиканских СМИ. В числе приглашенных был и журналист газеты "Грани". Встреча в Доме Правительства прошла в дружеской обстановке за круглым столом с чаем, пирожками и конфетами.
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с журналистами ведущих изданий республики

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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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