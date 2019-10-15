Общество
ГраниГлава Чувашии встретился с журналистами ведущих СМИ республики
Сегодня, 15 октября, Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с несколькими десятками представителей республиканских СМИ. В числе приглашенных был и журналист газеты "Грани". Встреча в Доме Правительства прошла в дружеской обстановке за круглым столом с чаем, пирожками и конфетами.
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Чувашии выделят 71 млрд рублей на выход из числа депрессивных регионов
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Острые проблемы Чувашии чиновники решат, потратив 10 миллиардов рублей
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Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
Политика
Песков оценил исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ
К ошибкам в исполнении гимна Российской Федерации в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты все относятся с пониманием, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Политика
Горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера
Горсовет призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия украинского президента Владимира Зеленского в его «деятельности на пути возвращения мира на Украину», а также отозвать решения о недопущении формулы Штайнмайера.
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова намекнула на скорую свадьбу
Елизавета Пескова поделилась, что у одного из главных мужчин в ее жизни день рождения. Ее возлюбленному исполнился 31 год.
Кино
Энг Ли удвоил Уилла Смита
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Здоровье
Врачи: молоко и кофе помогают спастись от рака
По данным отчета австралийских ученых в 35% случаев заболевания раком ключевым факторов развития болезни стало курение, неправильное питание и низкая физическая активность.
Общество
Меган Маркл заметили в старой одежде
Герцогиня Сассекская Меган прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде.
Политика
В Кремле опровергли планы по созданию «зеленой» партии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что в Кремле якобы разрабатывают план по созданию «зеленой» партии.
Кино
Марго Робби и Николь Кидман оделись как сестры
Николь Кидман и Марго Робби появились в похожих нарядах на премьере фильма "Скандал" ("Бомба"), передает Daily Mail.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Происшествия
Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Политика
Песков назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Новые «вводные» от Киева в рамках переговоров по Донбассу можно «смело назвать» неожиданными для Москвы.
Происшествия
С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета
Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
СМИ США указали на недостаток возможностей у России высадиться на Луне
Журналист ArsTechnica Эрик Бергер заявил, что России не хватает возможностей для доставки на естественный спутник Земли "дедушки" робота Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR).
Происшествия
В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело
«Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело потерпевшего, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Космос
НАСА показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Футбол
Шомуродов – суперзвезда РПЛ. Забивает всем, лидирует с «Ростовом», ест плов на рынке
В субботу «Ростов» приедет в Санкт-Петербург. А пока Эльдор не уехал в классный европейский клуб, пора осмыслить карьеру нападающего в РПЛ.
Наука
Новый метод поможет иммунной системе разыскивать опухолевые клетки
Ученые из Йельского университета разработали новый метод иммунной терапии рака, который позволит иммунной системе обнаружить и уничтожить опухолевые клетки, в том числе и те, что успешно скрылись от других вариантов иммунотерапии.
Гаджеты
В следующем году AMD будет активно теснить Intel в сегменте серверных процессоров
К сожалению, сегмент игровых консолей пока переживает «пересменку» в свете выхода новых продуктов в 2020 году, а потому опираться на него AMD сможет только ближе к концу следующего года.
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия трассы М-11 между Москвой и Петербургом
Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре, строительные работы завершатся к 15 ноября.