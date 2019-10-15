Сегодня, 15 октября, Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с несколькими десятками представителей республиканских СМИ. В числе приглашенных был и журналист газеты "Грани". Встреча в Доме Правительства прошла в дружеской обстановке за круглым столом с чаем, пирожками и конфетами.

Общество Комитет Госдумы одобрил продление заморозки накопительной пенсии Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал продление заморозки накопительной части пенсии на 2022 год, заявил RNS председатель комитета Ярослав Нилов.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.

Происшествия С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".

Общество В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.

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Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Общество Российских детей защитят от падений из окон По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.

Музыка На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг Российскую спортсменку, выступающую в парном фигурном катании, Александру Кошевую дисквалифицировали на два года за допинг и отстранили от участия в российских и международных соревнованиях.

Авто BMW представила седан 2-Series Gran Coupe Новое четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe, который официально дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в следующем месяце, будет доступен к продаже в марте 2020 года.