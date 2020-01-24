Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Наука Ученые восстановили голос 3000-летней мумии В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.

Теннис Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

Шоу-бизнес Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном.

Общество Путин открыл памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме Президент России Владимир Путин вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Политика Украина начала виртуальный реверс газа из Польши Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.

Политика Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone В ближайшее время на рынок может выйти бюджетный смартфон от американской корпорации Apple Inc. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, производство нового бюджетного iPhone планируют начать уже в феврале 2020 года.

Политика Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Политика Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал истории о Холокосте, Второй Мировой войне, в том числе коснувшиеся его семьи.

Хоккей Кейн: разговоры, что это я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал распространённое мнение, что именно ему обязан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин за свою удачную игру на старте карьеры в Национальной хоккейной лиге.

Футбол Сульшер: «Клопп 4 года собирал нынешний „Ливерпуль“» Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, будет ли клуб тратить значительную сумму на трансферы в январе:У нас есть свой способ ведения дел.У "Ливерпуля" сейчас все хорошо.