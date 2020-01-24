Общество
КоммерсантъГлава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января. В пресс-службе губернатора назвали это «доброй шуткой» и сообщили, что господин Игнатьев знаком с этим офицером.
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Общество
Население России сократилось второй год подряд
Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
Политика
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию
Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Происшествия
В Пионерском на улице нашли голого трехлетнего мальчика
Полиция выясняет, как мальчик оказался на улице. Днем 24 января на улице Июльской прохожие нашли трехлетнего раздетого мальчика.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода потратила больше 5 миллионов на отдых в Мексике
Лобода отправилась в экзотическую Мексику. Чтобы провести отдых с максимальным комфортом, блондинка решила не экономить.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл дорогу фурой
В центре Москвы водитель перекрыл улицу фурой из-за конфликта с начальством.
Политика
Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Политика
Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 20 секунд вперед
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Израильские СМИ назвали провалом выступление Зеленского в Давосе
Израильский портал 7 Kanal назвал провалом выступление президента Украины Владимира Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе, которое прошло 22 января.
Гаджеты
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов
Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали фотосессию беременной жены футболиста Тарасова
Напомним, Анастасия Костенко начала встречаться с Дмитрием Тарасовым, когда он еще был женат на ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой и многие поклонники певицы уже тогда обрушивались на модель с критикой.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.
Футбол
Денис Черышев получил травму бедра
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Общество
Названы провоцирующие онкологию привычки
Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.