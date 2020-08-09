Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации
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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди у избирательных участков являются результатом провокации, пишет RT. По ее словам, «протестный электорат учили тому, чтобы занять кабинку на полчаса».В источнике
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Глава ЦИК Белоруссии объяснила, почему очереди к избирательным участкам — это провокация
Московский Комсомолец11:27