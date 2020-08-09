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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди у избирательных участков являются результатом провокации, пишет RT. По ее словам, «протестный электорат учили тому, чтобы занять кабинку на полчаса».В источнике
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Московский Комсомолец

Глава ЦИК Белоруссии объяснила, почему очереди к избирательным участкам — это провокация

Московский Комсомолец11:27
Lenta.ru

Глава ЦИК Белоруссии объяснила очереди на участках провокацией оппозиции

Lenta.ru11:24
Фонтанка.Ру

Глава ЦИК Белоруссии заявила, что в очередях на избирательных участках виноваты «провокации»

Фонтанка.Ру10:44
URA.Ru

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди на выборах провокацией

URA.Ru11:08
Вести.Ru

«Честных людей» раскритиковали за политический саботаж

Вести.Ru10:58
Коммерсантъ

Глава ЦИК Белоруссии назвала провокацией очереди у избирательных участков

Коммерсантъ11:15
RT на русском

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

RT на русском10:33

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходит15:52
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК7 августа в 05:27
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