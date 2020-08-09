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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди у избирательных участков являются результатом провокации, пишет RT. По ее словам, «протестный электорат учили тому, чтобы занять кабинку на полчаса».В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Глава ЦИК Белоруссии объяснила, почему очереди к избирательным участкам — это провокация

Московский Комсомолец11:27
Фонтанка.Ру

Глава ЦИК Белоруссии заявила, что в очередях на избирательных участках виноваты «провокации»

Фонтанка.Ру10:44
Коммерсантъ

Глава ЦИК Белоруссии назвала провокацией очереди у избирательных участков

Коммерсантъ11:15
URA.Ru

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди на выборах провокацией

URA.Ru11:08
Вести.Ru

«Честных людей» раскритиковали за политический саботаж

Вести.Ru10:58
Lenta.ru

Глава ЦИК Белоруссии объяснила очереди на участках провокацией оппозиции

Lenta.ru11:24
RT на русском

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

RT на русском10:33

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
Собеседник07:31
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Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам.
Эхо Москвы13:49

Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» в участии в допинг-программе

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выразил мнение, что бывший глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов мог иметь прямое отношение к допинг-программе, которая, по мнению Родченкова, существовала в российском спорте.
РБК спорт05:51

Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко

Безосновательно арестованные 33 россиянина продолжают томиться в белорусских застенках, а Россия тем временем направляет в Минск делегацию для наблюдения за выборами президента, чем фактически признаёт их легитимность, а заодно своё поражение в навязанном ей беспрецедентном скандале.
Новый Деньвчера в 21:14
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Автоэксперт объяснил, как правильно пользоваться климат-контролем

В ходе интервью главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что в современных автомобилях чаще всего устанавливаются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля.
Тарантас Ньюсвчера в 13:46
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