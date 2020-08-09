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RT на русском
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Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди у избирательных участков стали результатом провокации.В источнике
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РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди результатом провокации

РИА Новости11:42
Московский Комсомолец

Глава ЦИК Белоруссии объяснила, почему очереди к избирательным участкам — это провокация

Московский Комсомолец11:27
Коммерсантъ

Глава ЦИК Белоруссии назвала провокацией очереди у избирательных участков

Коммерсантъ11:15
Lenta.ru

Глава ЦИК Белоруссии объяснила очереди на участках провокацией оппозиции

Lenta.ru11:24
Вести.Ru

ЦИК не собирается продлевать голосование в Белоруссии

Вести.Ru11:35
RT на русском

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

RT на русском10:33
ТАСС

Военная техника, очереди и отсутствие связи. Как проходит голосование в Белоруссии

ТАСС11:14

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34
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Минздрав рекомендует гимнастику для выздоравливающих от коронавируса

Методические рекомендации по реабилитации для больных COVID предназначены прежде всего для врачей, но несколько комплексов лечебной и дыхательной гимнастики может взять на вооружение может любой человек.
Марийская правда07:34
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Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.
News.ru7 августа в 10:56
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Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США

Вашингтон, 9 августа 2020, 19:32 — REGNUM В России уже столько организаций находятся под санкциями США, что новые ограничительные меры применять не к кому, заявил 9 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.
REGNUM12:32
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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