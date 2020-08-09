Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации
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На выборах президента в Белоруссии не все избиратели успели проголосовать, они сформировали большие очереди, сообщила председатель ЦИК страны Лидия Ермошина. Из-за этого работу некоторых избирательных участков в Минске пришлось продлить. В ЦИК называют это результатом провокации.В источнике
С чего всё началось
"Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы", - приводит ее комментарий ситуации с очередями на избирательных участках БелТА
.
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Глава ЦИК Белоруссии заявила, что в очередях на избирательных участках виноваты «провокации»
Фонтанка.Рувчера в 10:44