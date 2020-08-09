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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

На выборах президента в Белоруссии не все избиратели успели проголосовать, они сформировали большие очереди, сообщила председатель ЦИК страны Лидия Ермошина. Из-за этого работу некоторых избирательных участков в Минске пришлось продлить. В ЦИК называют это результатом провокации.В источнике
С чего всё началось
"Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы", - приводит ее комментарий ситуации с очередями на избирательных участках БелТА
.
ТАССвчера в 11:12
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Газета.Ru

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

Газета.Ruвчера в 15:54
Вести.Ru

ЦИК не собирается продлевать голосование в Белоруссии

Вести.Ruвчера в 11:35
Коммерсантъ

Глава ЦИК Белоруссии назвала провокацией очереди у избирательных участков

Коммерсантъвчера в 11:15
ТАСС

ЦИК Белоруссии не будет продлевать срок голосования из-за очередей

ТАССвчера в 11:12
Фонтанка.Ру

Глава ЦИК Белоруссии заявила, что в очередях на избирательных участках виноваты «провокации»

Фонтанка.Рувчера в 10:44
Lenta.ru

Голосование в Белоруссии пришлось продлить из-за очередей

Lenta.ruвчера в 13:49
RT на русском

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

RT на русскомвчера в 10:33

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

«Спартак» планирует выручить за Урунова 15 млн евро

«Спартак» действительно имеет предложение от «Герты» по трансферу полузащитника Остона Урунова за 5 миллионов евро, сообщает в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» журналист Вячеслав Короткин.
Евро-футбол.рувчера в 13:04
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«Спартак»: «Молчать не будем, будем бороться за клуб!»

Пресс-служба «Спартака» через свой аккаунт в Instagram обратилась к болельщикам после ничьей с «Сочи» со счётом 2:2. Игра обернулась грандиозным судейским скандалом из-за назначенных в ворота московской команды пенальти.
Евро-футбол.ру17:19