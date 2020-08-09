Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

На выборах президента в Белоруссии не все избиратели успели проголосовать, они сформировали большие очереди, сообщила председатель ЦИК страны Лидия Ермошина. Из-за этого работу некоторых избирательных участков в Минске пришлось продлить. В ЦИК называют это результатом провокации.