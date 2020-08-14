Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».В источнике
С чего всё началось
Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает
14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
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Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете
Комсомольская правдавчера в 14:33