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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».В источнике
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Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает

14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
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Фонтанка.Ру

Тихановская записывала обращение с призывом не ходить на митинги в кабинете главы Центризбиркома в присутствии двух силовиков

Фонтанка.Рувчера в 14:45
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

РИА Новостивчера в 15:22
РБК

Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской

РБКвчера в 15:20
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:47
Газета.Ru

Глава ЦИК подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Газета.Ruвчера в 16:58
ТАСС

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

ТАССвчера в 14:39
Комсомольская правда

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете

Комсомольская правдавчера в 14:33

Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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В России разработали хирургический материал из яичной скорлупы

В ходе исследования представляющих национальный исследовательский технологический университет МИСиС (Москва) отечественные ученые создали образец хирургического материала из яичной скорлупы, который будет использоваться для восстановления костей черепа.
МедиаПотоквчера в 08:31

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБКвчера в 04:17
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