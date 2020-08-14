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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».В источнике
Лидия Ермошинабелорусский политик
Это мой диван. Она принесла жалобу, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла.
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РИА Новости

Подтвердилась версия о записи видеообращения Тихановской в ЦИК Белоруссии

РИА Новостивчера в 15:22
Газета.Ru

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Газета.Ruвчера в 14:15
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:47
Фонтанка.Ру

Тихановская записывала обращение с призывом не ходить на митинги в кабинете главы Центризбиркома в присутствии двух силовиков

Фонтанка.Рувчера в 14:45
ТАСС

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

ТАССвчера в 14:39
Комсомольская правда

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете

Комсомольская правдавчера в 14:33
РБК

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