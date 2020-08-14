Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете
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Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете
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ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».В источнике
Это мой диван. Она принесла жалобу, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла.
С чего всё началось
Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает
14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
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Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете
Газета.Ruвчера в 14:15
Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете
Комсомольская правдавчера в 14:33