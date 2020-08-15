Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что запись обращения бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской к протестующим была сделана в ее кабинете. По ее словам, Тихановская пришла в избирком для того, чтобы подать жалобу по результатам голосования.