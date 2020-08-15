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Известия

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что запись обращения бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской к протестующим была сделана в ее кабинете. По ее словам, Тихановская пришла в избирком для того, чтобы подать жалобу по результатам голосования.В источнике
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КП - Беларусь

Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает

14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что видео со Светланой Тихановской было записано в ее кабинете

Эхо Москвы02:30
Комсомольская правда

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете

Комсомольская правдавчера в 14:33
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

РИА Новостивчера в 15:22
РБК

Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской

РБКвчера в 15:20
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:47
ТАСС

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

ТАССвчера в 14:39
Газета.Ru

Глава ЦИК подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Газета.Ruвчера в 16:58

Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

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ФАНвчера в 10:02
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Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна05:26
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

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Коммерсантъ06:34
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