Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете
Смотрите также
Адвокат Ефремова подписался под признанием вины актера
Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку
Hyundai представила Elantra N Line
Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве
Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Минобороны США подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО
Светлана Бондарчук покинула пост главреда Hello
В Крыму за сутки зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом
Третий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
Цепкало назвал Тихановскую избранным президентом Белоруссии
Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать
Екатеринбуржцы вышли на акцию в поддержку жителей Белоруссии
В Турции опровергли давление гидов при продаже экскурсий туристам
Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов
ЦИК отклонила жалобы кандидатов в лидеры Белоруссии на итоги выборов
Отъезд Светланы Тихановской в Литву - правильный выбор или предательство?
Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии
В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов
Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что запись обращения бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской к протестующим была сделана в ее кабинете. По ее словам, Тихановская пришла в избирком для того, чтобы подать жалобу по результатам голосования.В источнике
С чего всё началось
Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает
14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
Подробнее о событии
Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете
Комсомольская правдавчера в 14:33