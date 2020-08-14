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РИА Новости
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее кабинете.В источнике
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Газета.Ru

Глава ЦИК подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Газета.Ruвчера в 16:58
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

РИА Новостивчера в 15:22
ТАСС

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

ТАССвчера в 14:39
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:47
Фонтанка.Ру

Тихановская записывала обращение с призывом не ходить на митинги в кабинете главы Центризбиркома в присутствии двух силовиков

Фонтанка.Рувчера в 14:45
РБК

Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской

РБКвчера в 15:20
Комсомольская правда

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете

Комсомольская правдавчера в 14:33

Трамп и Макрон обеспокоены напряженностью между Турцией и Грецией

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность напряженностью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
Газета.Ru18:39

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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Украинские боевики используют перемирие для укрепления позиций в районе н.п. Золотое-4

Украинские силовики в нарушение минских договоренностей продолжают оборудовать свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.
Новостной фронтвчера в 07:47

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией польскому депутату Роберту Бедроню и парламентарию из Литвы Пятрасу Ауштрявичюсу, который является постоянным докладчиком ЕП по республике, не разрешили въезжать на территорию Белоруссии.
Life.ru18:47
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ с 1 сентября

Туроператоры сообщают, что Россия может возобновить авиаперелёты в Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию с 1 сентября, так как эпидемиологическая ситуация в странах СНГ нормализуется.
Наша версия13 августа в 05:22
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