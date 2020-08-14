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РИА Новости
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее кабинете.В источнике
С чего всё началось
КП - Беларусь

Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает

14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
Подробнее о событии
Газета.Ru

Глава ЦИК подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Газета.Ruвчера в 16:58
Фонтанка.Ру

Тихановская записывала обращение с призывом не ходить на митинги в кабинете главы Центризбиркома в присутствии двух силовиков

Фонтанка.Рувчера в 14:45
РБК

Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской

РБКвчера в 15:20
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:47
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

РИА Новостивчера в 15:22
ТАСС

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

ТАССвчера в 14:39
Комсомольская правда

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете

Комсомольская правдавчера в 14:33

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
32CARS.ruвчера в 15:02
742

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
46

Третью выплату на детей в августе надеются получить российские семьи

Масленников подчеркнул, что очередная выплата в 10 000 рублей перед 1 сентября нужна для того, чтобы родители смогли эти деньги потратить непосредственно на подготовку малышей и подростков к школе.
Live24вчера в 05:20
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

Хакасия встроилась в общероссийские показатели пандемии

В Хакасии процент прироста заболевших COVID-19 по итогам недели сравнялся с общероссийским: 4%. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 8 по 14 августа.
ИА Хакасиявчера в 06:25

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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