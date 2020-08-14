«Барселона» отправит в отставку тренера Кике Сетьена

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет отправлен в отставку после того, как его команда проиграла "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов с результатом 2:8. Об увольнении Сетьена будет объявлено в субботу.