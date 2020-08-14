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РИА Новости
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее кабинете.В источнике
С чего всё началось
КП - Беларусь

Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает

14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
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Эхо Москвы

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что видео со Светланой Тихановской было записано в ее кабинете

Эхо Москвы02:30
ТАСС

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

ТАССвчера в 14:39
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

РИА Новостивчера в 15:22
РБК

Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской

РБКвчера в 15:20
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:47
Газета.Ru

Глава ЦИК подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Газета.Ruвчера в 16:58
Комсомольская правда

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете

Комсомольская правдавчера в 14:33

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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Диетолог Скоромная предостерегла от злоупотребления детским питанием

Диетолог-нутрициолог, ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница» Арина Скоромная заявила в интервью радио Sputnik, что детское питание не содержит красителей, консервантов, ароматизаторов и ГМО, присутствующих во взрослой еде.
Live2403:12
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«Барселона» отправит в отставку тренера Кике Сетьена

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет отправлен в отставку после того, как его команда проиграла "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов с результатом 2:8. Об увольнении Сетьена будет объявлено в субботу.
Вести.Ru01:24

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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Турецкий «аналог» российского ЗРК «Панцирь-С1» впервые замечен в Ливии

На днях в районе основной опорной точки турецких военных формирований в Ливии средства наблюдения впервые заметили зенитную самоходную установку Korkut, неоднократно называемую в Турции «аналогом» российского ЗРПК «Панцирь-С1».
Территория новостей04:51
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