Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
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Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее кабинете.В источнике
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Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает
14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
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Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете
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