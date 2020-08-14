Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Смотрите также
Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн
Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
Поргина заступилась за обвиненную в алкоголизме дочь Марка Захарова
Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку
Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом
Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии
ЦИК отклонила жалобы кандидатов в лидеры Белоруссии на итоги выборов
Отъезд Светланы Тихановской в Литву - правильный выбор или предательство?
Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Мишустин предложил вернуть советскую романтику на Камчатку
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее кабинете.В источнике
С чего всё началось
Лидия Ермошина: Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает
14 августа в 14.16 появилось сообщение БелТА о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
КП - Беларусьвчера в 10:57
Подробнее о событии
Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете
Комсомольская правдавчера в 14:33