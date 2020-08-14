Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, записала видеообращение к сторонникам в ее кабинете.В источнике
Лидия Ермошинабелорусский политик
Это мой диван. Она записывала это обращение без меня.
Подробнее о событии
Газета.Ru

Глава ЦИК подтвердила, что Тихановская записывала обращение в ее кабинете

Газета.Ruвчера в 16:58
РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

РИА Новостивчера в 15:22
Комсомольская правда

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записывала свое обращение в ее кабинете

Комсомольская правдавчера в 14:33
Lenta.ru

Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:47
Фонтанка.Ру

Тихановская записывала обращение с призывом не ходить на митинги в кабинете главы Центризбиркома в присутствии двух силовиков

Фонтанка.Рувчера в 14:45
ТАСС

Глава ЦИК Белоруссии подтвердила, что Тихановская записала свое обращение у нее в кабинете

ТАССвчера в 14:39
РБК

Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской

РБКвчера в 15:20

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
49

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUMвчера в 23:04
3,5K

США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ruвчера в 13:22
118

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
736

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъвчера в 10:18
2,6K