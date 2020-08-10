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РБК
РБК

Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из Дома правительства

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что ночью ее эвакуировали из Дома правительства в Минске, передает Tut.by.В источнике
Лидия Ермошинабелорусский политик
Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты выборов, мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга.
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РБК

Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из Дома правительства

РБК03:00
Lenta.ru

Глава ЦИК Белоруссии рассказала о ночной эвакуации из Дома правительства

Lenta.ru02:47
ТАСС

Сотрудников ЦИК Белоруссии эвакуировали из Дома правительства около часа ночи

ТАСС02:06
RT на русском

В ЦИК Белоруссии рассказали о произошедшей ночью эвакуации

RT на русском02:28
Московский Комсомолец

Главу ЦИК Белоруссии эвакуировали из здания правительства

Московский Комсомолец02:26
РИА Новости

Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства

РИА Новости02:24
Интерфакс

Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства

Интерфакс02:45
КП - Беларусь

Ермошина: В час ночи 10 августа меня эвакуировали из Дома правительства

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