Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из Дома правительства
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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что ночью ее эвакуировали из Дома правительства в Минске, передает Tut.by.В источнике
Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты выборов, мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга.
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