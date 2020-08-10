Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты выборов, мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга.