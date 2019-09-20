Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова описала внешность напавшего на нее злоумышленника. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 6 сентября, в эфире телеканала «Россия 24». По словам Памфиловой, нападавший был в перчатках и маске.

Памфилова описала напавшего на нее мужчину

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