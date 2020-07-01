Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 65% после завершения этого процесса на всей территории России. По предварительным данным, поправки поддержали 74% голосовавших граждан. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК: За поправки в Конституцию проголосовали более 74% россиян

Киберспорт Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.

Общество ЦИК опроверг информацию о данных голосования в Коми Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о том, что граждане республики Коми в большинстве своем проголосовали "против" поправок в Конституцию. 632

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 40

Происшествия СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России. 14

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Санкт-петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 31

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 45

Шоу-бизнес Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. 125

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,2K

Происшествия Члена УИК с правом избирательного голоса отвезли в полицию Павел Чупрунов захотел ознакомиться с итоговым протоколом голосования, но члены комиссии вызвали полицию.

Экономика Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 1,1K

Политика Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости. 3K

Шоу-бизнес Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes. 1

Баскетбол Пешич покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Барселона» Испанский баскетбольный клуб "Барселона" на своем сайте сообщил, что расторг контракт с главным тренером команды Светиславом Пешичем.

Авто Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40% Как сообщает ToDay News Ufa, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году. 89