Общество
Российская газетаГлава ЦИК: За поправки в Конституцию проголосовали более 74% россиян
Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 65% после завершения этого процесса на всей территории России. По предварительным данным, поправки поддержали 74% голосовавших граждан. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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