«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб.

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Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию. Бюджет сопоставим со стоимостью выборов президента страны. Тогда кампания обошлась государству более чем в 14 млрд рублей.

Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

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