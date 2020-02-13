Политика

Piter.tvPiter.tvПамфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию. Бюджет сопоставим со стоимостью выборов президента страны. Тогда кампания обошлась государству более чем в 14 млрд рублей.
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с чего всё началось

Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию

«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб.
Ведомостивчера в 12:08

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Затраты на голосование по Конституции сопоставили с выборами президента

Lenta.ruвчера в 13:38

«Ни в какой бюллетень поправки вместиться не могут»

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Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

РБКвчера в 15:54

Международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию не пригласят

Эхо Москвывчера в 22:32

Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Ведомостивчера в 12:08

Иностранных наблюдателей на принятие поправок в Конституцию не позовут

REGNUMвчера в 10:41

На голосование по поправкам в Конституцию не пригласят международных наблюдателей

Интерфаксвчера в 10:07
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
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Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Вести.Ru 03:29
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Названы сроки запуска нового Haval H5 в России

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Иван Ургант высмеял новое шоу Ксении Собчак «Док-ток»

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Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 03:51
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ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
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Происшествия

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Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
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Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ

Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».
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Политика

Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
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Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
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В курганских школах продлили карантин

До 19 февраля в школах Курганской области продлен карантин.
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В России зарегистрировали тест-систему для диагностики коронавируса

Как передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, система, получившее регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677, способна выявлять РНК нового коронавируса.
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Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
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Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом

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Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
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IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова

Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
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Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая

Минпромторг России выступает против запрета на пересылку товаров из Китая.
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Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
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В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

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Детали к планшетам для всероссийской переписи задерживает Китай

Нужный объем комплектующих пока не могут получить поставщики планшетов для всероссийской переписи населения.
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В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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