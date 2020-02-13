Политика
Московский КомсомолецГлава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
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«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб.Ведомостивчера в 12:08
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Международных наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию не пригласят
Эхо Москвывчера в 22:32
На голосование по поправкам в Конституцию не пригласят международных наблюдателей
Интерфаксвчера в 10:07
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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