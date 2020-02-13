Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
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Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию

«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб.
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Интерфаксвчера в 10:07
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
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Владельцы Evraz взяли «Сибуглемет» на себя

По мнению аналитиков, основные владельцы Evraz решили выкупать актив на себя, чтобы не увеличивать долговую нагрузку группы.
Коммерсантъ вчера в 18:12
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В комментарии агентства отмечается, что ситуация с коронавирусом может привести не только к снижению продаж новых автомобилей в Китае, на который приходится 30% от всех мировых продаж, но и к перебоям в глобальных цепочках поставок.
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском вчера в 08:01
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В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

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Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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РИА Новости вчера в 15:25
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Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
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В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
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Кадыров поддержал борьбу Путина с «бездуховными явлениями»

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