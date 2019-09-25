Политика

BFM.ruBFM.ruГлава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

Некоторые депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету «Единой России». Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Спикер парламента Петербурга ответил на слова Памфиловой о выборах

РИА Новости09:19

Макаров: Конечно, я вмешиваюсь в эти выборы

ЗакC.Ру07:18

Памфилова рассказала о вмешательстве Макарова в муниципальные выборы

Мойка7807:26

Памфилова: Макаров и депутаты вмешивались в выборы в Петербурге

Neva.Today08:06

Памфилова обвинила Макарова во вмешательстве в выборы

МР7.ру06:39

Глава заксобрания Петербурга признал вмешательство в выборы как глава отделения «Единой России»

Интерфакс07:31

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров: «Конечно, я вмешивался в выборы»

Фонтанка.Ру07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

AstroNews.ru вчера в 10:38
Политика

Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Климкин заявил о роли Украины в процессе импичмента Трампа

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил роль Киева в начале процесса импичмента президента США Дональда Трампа.
Rambler News Service 07:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите

Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 06:05
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Известия 08:25
Политика

В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Происшествия

Российские рыбаки не пострадали при пожаре на траулере в Норвегии

Российская газета 07:55
Политика

Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Политика

На Украине предложили способ заработать на «плохой России»

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Кино

Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03
Политика

Связанный с «Миротворцем» политик стал замглавы МВД Украины

Антон Геращенко, бывший депутат Верховной рады от «Народного фронта» и внештатный советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, стал его заместителем.
РБК 09:04
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Политика

Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49
Политика

Путин заявил о проблемах при подготовке к отопительному сезону

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые регионы страны столкнулись с рядом проблем во время подготовки к отопительному сезону.
УтроNews 09:21
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика

Китайские компании попали под санкции США из-за Ирана

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило список санкций по Ирану.
News.ru 09:01
Политика

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Происшествия

Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Происшествия

Судно с российскими моряками село на мель в Швеции

Грузовое судно BalticCarrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции. Об этом сообщил местный телеканал SVT.
Вечерняя Москва 04:52
Кино

Фильм «Дылда» Балагова выдвинули на «Оскар»

78.ru вчера в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Серафимович Макаров
Российский политик
Российский политик. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 14 декабря 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное