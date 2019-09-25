Политика

BFM.ruBFM.ruГлава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

Некоторые депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету «Единой России». Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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Спикер парламента Петербурга ответил на слова Памфиловой о выборах

РИА Новости09:19

Глава заксобрания Петербурга признал вмешательство в выборы как глава отделения «Единой России»

Интерфакс07:31

Памфилова: Макаров и депутаты вмешивались в выборы в Петербурге

Neva.Today08:06

Памфилова обвинила Макарова во вмешательстве в выборы

МР7.ру06:39

Памфилова рассказала о вмешательстве Макарова в муниципальные выборы

Мойка7807:26

Макаров: Конечно, я вмешиваюсь в эти выборы

ЗакC.Ру07:18

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров: «Конечно, я вмешивался в выборы»

Фонтанка.Ру07:09
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Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
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Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

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