Политика

BFM.ruBFM.ruГлава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

Некоторые депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету «Единой России». Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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Спикер парламента Петербурга ответил на слова Памфиловой о выборах

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Макаров: Конечно, я вмешиваюсь в эти выборы

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Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров: «Конечно, я вмешивался в выборы»

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Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
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Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
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Происшествия

СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах

На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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В пермской колонии заключенные избили и изнасиловали осужденного

В исправительной колонии №9 города Соликамск (Пермский край) изнасиловали и избили осужденного.
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При подготовке к отопительному сезону некоторые регионы столкнулись со сбоями, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством.
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