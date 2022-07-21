Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий на Украине, то это сделает американский законодательный орган.