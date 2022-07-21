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Глава ЦРУ Бернс назвал президента России Путина слишком здоровым

Директор ЦРУ Уильям Бернс посчитал президента России Владимира Путина «слишком здоровым».
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин «слишком здоров».
BFM.ru
Бернс обратил внимание, что ходит много слухов о здоровье российского лидера.
Известия
В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слухи об ухудшении здоровья Владимира Путина.
Ведомости

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Глава ЦРУ Бернс назвал президента России Путина слишком здоровым
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Глава ЦРУ Бёрнс заявил, что Путин «слишком здоров»
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Директор ЦРУ заявил, что Путин вполне здоров
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Директор ЦРУ Бернс: Путин является слишком здоровым
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