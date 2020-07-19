Коронавирус
Российская газетаГлава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией.
— Александр Гинцбург, учёныйРЕН ТВ 00:50
с чего всё началось
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.ТАСС00:42
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