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Российская газета
Российская газета

Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть", – сказал Гинцбург в эфире "России 24
".
Москва 2409:17
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Российская газета

Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Российская газета13:17
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Глава центра Гамалеи назвал причину критики российской вакцины от COVID-19

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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

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Учёный объяснил истерику Запада из-за российской вакцины

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Вести.Ru08:42
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В Центре им. Гамалеи ответили на критику вакцины от коронавируса за рубежом

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РИА Новости06:38

В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

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RT на русском14:43