Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет
Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть", – сказал Гинцбург в эфире "России 24
".
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