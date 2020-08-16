Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
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Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.В источнике
Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет. Поэтому ничего у них не получится.
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Глава Центра им. Гамалеи рассказал, как из коллектива пытаются «перекупить» учёных
Комсомольская правда15:11