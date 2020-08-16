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РИА Новости
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет. Поэтому ничего у них не получится.
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ТАСС

Глава НИЦ им. Гамалеи заявил, что Запад пытается перекупить их ученых

ТАСС15:17
РБК

Глава центра Гамалеи заявил о попытках перекупить работающих в нем ученых

РБК14:28
Газета.Ru

Гинцбург: Запад пытается переманить ученых НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи

Газета.Ru15:58
Lenta.ru

Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

Lenta.ru14:41
Известия

Гинцбург рассказал о попытках перекупить сотрудников центра Гамалеи

Известия14:38
Комсомольская правда

Глава Центра им. Гамалеи рассказал, как из коллектива пытаются «перекупить» учёных

Комсомольская правда15:11
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

РИА Новости14:09

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