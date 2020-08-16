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РИА Новости
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Регистрация первой в мире вакцины На этой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат, созданный в Центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название "Спутник V".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 14:09
Подробнее о событии
ТАСС

Глава НИЦ им. Гамалеи заявил, что Запад пытается перекупить их ученых

ТАССвчера в 15:17
Комсомольская правда

Глава Центра им. Гамалеи рассказал, как из коллектива пытаются «перекупить» учёных

Комсомольская правдавчера в 15:11
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

РИА Новостивчера в 14:09
Lenta.ru

Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

Lenta.ruвчера в 14:41
Известия

Гинцбург рассказал о попытках перекупить сотрудников центра Гамалеи

Известиявчера в 14:38
РБК

Глава центра Гамалеи заявил о попытках перекупить работающих в нем ученых

РБКвчера в 14:28
Газета.Ru

Гинцбург: Запад пытается переманить ученых НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи

Газета.Ruвчера в 15:58

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новостивчера в 19:38
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«АвтоВАЗ» возобновил производство

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с понедельника, 17 августа, возобновляет производство после трехнедельного корпоративного отпуска, сообщили в пресс-службе компании.
Взгляд.ру19:06

Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко.
Lenta.ruвчера в 16:20
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