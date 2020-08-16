Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Регистрация первой в мире вакцины На этой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат, созданный в Центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название "Спутник V".