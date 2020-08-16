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РИА Новости
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Регистрация первой в мире вакцины На этой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат, созданный в Центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название "Спутник V".В источнике
Александр Гинцбургучёный
Этому составу учёных позавидовал бы любой американский или европейский университет. Неглупые люди здесь работают.
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 14:09
Подробнее о событии
ТАСС

Глава НИЦ им. Гамалеи заявил, что Запад пытается перекупить их ученых

ТАССвчера в 15:17
Комсомольская правда

Глава Центра им. Гамалеи рассказал, как из коллектива пытаются «перекупить» учёных

Комсомольская правдавчера в 15:11
Газета.Ru

Гинцбург: Запад пытается переманить ученых НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи

Газета.Ruвчера в 15:58
Lenta.ru

Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

Lenta.ruвчера в 14:41
Известия

Гинцбург рассказал о попытках перекупить сотрудников центра Гамалеи

Известиявчера в 14:38
РБК

Глава центра Гамалеи заявил о попытках перекупить работающих в нем ученых

РБКвчера в 14:28
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

РИА Новостивчера в 14:09

За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфаксвчера в 16:10
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Месси хочет остаться в «Барселоне», Сетьен и Абидаль будут уволены

Как сообщает журналист Никола Скира в «твиттере», лидер каталонского клуба Лионель Месси хочет остаться в «Барселоне», в то же время уволены будут главный тренер Кике Сетьен и спортивный директор Эрик Абидаль.
Евро-футбол.рувчера в 13:23

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа).
РБК17:00
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Перенесённая простуда может стать защитой от коронавируса

В начале августа в Сети начали распространяться результаты исследований учёных, которые дали повод для разговоров о том, что переболев обычной простудой, вызванной вирусами COVID-19, организм может выработать некую защиту против SARS-CoV-2.
UfaTime.ru15 августа в 10:13
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Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегоднявчера в 06:38
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