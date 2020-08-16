Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
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Регистрация первой в мире вакцины На этой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат, созданный в Центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название "Спутник V".В источнике
С чего всё началось
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 14:09
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Глава Центра им. Гамалеи рассказал, как из коллектива пытаются «перекупить» учёных
Комсомольская правдавчера в 15:11