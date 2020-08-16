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РИА Новости
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Регистрация первой в мире вакцины На этой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат, созданный в Центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название "Спутник V".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 14:09
Подробнее о событии
ТАСС

Глава НИЦ им. Гамалеи заявил, что Запад пытается перекупить их ученых

ТАССвчера в 15:17
Комсомольская правда

Глава Центра им. Гамалеи рассказал, как из коллектива пытаются «перекупить» учёных

Комсомольская правдавчера в 15:11
РИА Новости

Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых

РИА Новостивчера в 14:09
Lenta.ru

Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

Lenta.ruвчера в 14:41
Известия

Гинцбург рассказал о попытках перекупить сотрудников центра Гамалеи

Известиявчера в 14:38
РБК

Глава центра Гамалеи заявил о попытках перекупить работающих в нем ученых

РБКвчера в 14:28
Газета.Ru

Гинцбург: Запад пытается переманить ученых НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи

Газета.Ruвчера в 15:58

Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
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Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана

Как пояснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, российская делегация проголосовала против проекта резолюции, поскольку выступает против навязывания Ирану через Совбез эмбарго на поставки оружия.
Вечерняя Москва15 августа в 03:28
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Сапожников отчитал ресурсников за качество ремонта и мусор после раскопок в Чите

Глава администрации Читы Александр Сапожников на совещании 17 августа высказал недовольство работой ресурсных организаций, которые оставляют после себя песок, ямы, а также некачественно выполняют работы по ремонту.
Чита.Ру20:26

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.
Известиявчера в 12:15
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Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Evo-rus.comвчера в 11:16
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