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Экономика

Глава Центробанка Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к росту цен

Денежно-кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике; если напечатать и раздать деньги, он вырастет, а предложение — нет, что только разгонит инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".В источнике

С чего всё началось

Эльвира Набиуллина: «Фиксировать цены нельзя – будет дефицит и черный рынок»

На все эти вопросы в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Комсомольская правда00:00

Подробнее о событии

Глава Центробанка Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к росту цен

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Набиуллина назвала последствия раздачи денег россиянам

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Набиуллина назвала негативные последствия от раздачи денег россиянам

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Глава ЦБ: печатание и раздача денег только разгонят инфляцию

Коммерсантъ01:49

Глава ЦБ считает, что раздача денег населению будет способствовать росту цен

ТАСС02:50

Набиуллина: Раздача всем денег только разгонит инфляцию

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