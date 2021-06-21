Денежно-кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике; если напечатать и раздать деньги, он вырастет, а предложение — нет, что только разгонит инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

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С чего всё началось Эльвира Набиуллина: «Фиксировать цены нельзя – будет дефицит и черный рынок» На все эти вопросы в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Комсомольская правда 00:00