Глава Центробанка Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к росту цен
Денежно-кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике; если напечатать и раздать деньги, он вырастет, а предложение — нет, что только разгонит инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".В источнике
С чего всё началось
Эльвира Набиуллина: «Фиксировать цены нельзя – будет дефицит и черный рынок»
На все эти вопросы в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Комсомольская правда00:00