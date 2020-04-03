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Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году. Об этом она сказала во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

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