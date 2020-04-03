Коронавирус
РБКНабиуллина допустила снижение ставки в 2020 году
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году. Об этом она сказала во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
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При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовых рынках мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года, будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать.
— Эльвира Набиуллина, российский политикRambler News Service 07:37
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