Экономика
РИА НовостиГлава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета". По ее мнению, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостейвчера в 06:15
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
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Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Общество
Вирусолог обучил россиян правильно вести себя на улице и дома
Владимир Макаров, вирусолог из РУДН, рассказал россиянам, как нужно вести себя на улице и дома.
ToDay News Ufa 11:29
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости вчера в 08:48
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Шоу-бизнес
Малышева назвала Лободу мужчиной в прямом эфире
NewInform 10:28
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Энергетика
Цена нефти WTI опустилась ниже $18 за баррель впервые за 18 лет
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 12%, до $17,85 за баррель по состоянию на 15:34 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 08:45
Общество
В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
REGNUM 13:03
Общество
В Татарстане запретили появляться в магазинах и транспорте без масок
Правительство Татарстана приняло постановление, в соответствии с которым с 20 апреля жителям региона запрещается появляться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Московский Комсомолец 12:53
Общество
Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен
После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
ИА Красная Весна вчера в 16:06
Общество
30 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области
По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:29
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Здоровье
Главврач Англии назвал гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Британский врач Крис Уиттли указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19.
МедиаПоток 06:31
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17
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Трудовым мигрантам разрешили до 15 июня не платить за патенты
Как говорится в указе, обязательным условием становится соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.
Говорит Москва 09:30
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости 07:23
Политика
Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней
Канада и США договорились продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на 30 дней, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
РИА Новости 11:52
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Политика
Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39