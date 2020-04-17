Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета". По ее мнению, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами.

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 97

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 2,6K

Происшествия Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,2K

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 556

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 1,1K

Общество В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука. 11

Общество В Татарстане запретили появляться в магазинах и транспорте без масок Правительство Татарстана приняло постановление, в соответствии с которым с 20 апреля жителям региона запрещается появляться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.

Общество 30 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 68

Наука Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.

Политика Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней Канада и США договорились продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на 30 дней, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Политика Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.