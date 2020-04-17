Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета". По ее мнению, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами.

Космос Российская «Федерация» точно сядет Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов. 5

Шоу-бизнес Садальский раскрыл секрет «Секрета на миллион». Правда или хайп? По словам Садальского, шоу Леры Кудрявцевой, идущее на НТВ, является постановочным, актеры заранее знают, какие каверзные и скандальные вопросы им достанутся, так что они только инсценируют спонтанные реакции, а некоторые моменты и вовсе напоминают «творческие задания». 13

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 14

Общество Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. 67

Общество ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ". 2,1K

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 1,1K

Общество Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС. 5

Здоровье В Саратовской области закрыли на карантин город Ершов Ершов находится в восточной части Саратовской области, расстояние от него до Самары – 250 километров, до самых южных населенных пунктов региона - 200 км. Отметим также, что в Ульяновской области завтра будут закрыты на карантин рабочие поселки Карсун и Языково. 9

Политика Путин объяснил появление новых очагов коронавируса Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС. 5

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 4

Происшествия Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет». 152

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 659

Политика Путин призвал губернатора Владимирской области работать активнее Объективные трудности существуют, но надо работать активнее и быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, обращаясь к главам субъектов. 8

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Энергетика Цена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов. 8

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Здоровье Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову. 89

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