Коронавирус
Комсомольская правдаГлава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы
В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.
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Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Происшествия
«Адмирал Кузнецов» вернется на флот через два года
Российский авианесущий крейсер вернется на флот в 2022 году, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России
Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Происшествия
Жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной
Суд в Казани оштрафовал на 15 тысяч рублей 23-летнего местного жителя за прогулку на берегу реки Казанка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.
Кино
Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Общество
На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса
На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Шоу-бизнес
Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Политика
Губернатор Архангельской области заявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уходит в отставку. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.
Религия
Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" для избавления от пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Экономика
Всем спасибо, и будьте здоровы! Почему Владимир Путин подарил всей стране выходной месяц, но не предложил никакой поддержки
В четверг, 2 апреля, Владимир Путин еще раз выступил с обращением к нации — на этот раз о том, что он не будет больше выступать с обращением к нации до конца месяца — можно будет отдохнуть от президента в эти нерабочие дни.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Экономика
В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей
Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Авто
Aurus Komendant вышел на тесты в первый раз
Пандемия коронавируса никак не повлияла на испытания внедорожника Aurus Komendant.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.