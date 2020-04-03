В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.

Происшествия Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.

Энергетика Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики «Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.

Общество Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

Политика Губернатор Архангельской области заявил об отставке Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уходит в отставку. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Религия Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" для избавления от пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Экономика В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.