Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГлава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.
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Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Российская газета09:18

Глава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

Комсомольская правда09:00

ЦБ РФ рекомендует банкам создать сервисы проверки заявок на кредитные каникулы

Москва 2408:11

Глава ЦБ призвала граждан осознанно подходить к вопросу о кредитных каникулах

Интерфакс08:44

Банк России разъяснил, как будут работать кредитные каникулы из-за коронавируса

ПРАЙМ07:47

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Известия07:41

В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

ТК Звезда07:32
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Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
Происшествия

«Адмирал Кузнецов» вернется на флот через два года

Российский авианесущий крейсер вернется на флот в 2022 году, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Вести.Ru 04:43
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Общество

В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России

Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
Piter.tv 13:18
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости 14:08
Происшествия

Жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной

Суд в Казани оштрафовал на 15 тысяч рублей 23-летнего местного жителя за прогулку на берегу реки Казанка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Медиазона 12:01
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.
Известия 14:57
Кино

Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»

Игромания.ру 09:53
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Энергетика

Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Известия 12:32
Общество

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры из-за коронавируса

На Украине с 6 апреля введут ужесточенные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 06:38
Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Моссовет 09:28
Шоу-бизнес

Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Народные новости 02:56
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Политика

Губернатор Архангельской области заявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уходит в отставку. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.
Телеканал RTVI вчера в 09:39
Религия

Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» объехал Москву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" для избавления от пандемии коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 11:48
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Экономика

Всем спасибо, и будьте здоровы! Почему Владимир Путин подарил всей стране выходной месяц, но не предложил никакой поддержки

В четверг, 2 апреля, Владимир Путин еще раз выступил с обращением к нации — на этот раз о том, что он не будет больше выступать с обращением к нации до конца месяца — можно будет отдохнуть от президента в эти нерабочие дни.
Дождь 13:45
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Экономика

В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей

Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости 12:15
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News 13:27
Авто

Aurus Komendant вышел на тесты в первый раз

Пандемия коронавируса никак не повлияла на испытания внедорожника Aurus Komendant.
Новые автомобили 01:19
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Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
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Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Bash.News 02:04
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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