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Глава Cersanit Ковтун заявил, что некоторая сантехника может подорожать в РФ на четверть

Генеральный директор Cersanit в России Юрий Ковтун предупредил россиян о подорожании некоторых видов сантехники на четверть.
Lenta.ru
Кроме сокращения объема производства, вырастут цены на выпускаемые товары.
ФедералПресс
Из-за проблем с поставками некоторые производители будут вынуждены сократить производство в среднем на 30 процентов.
Lenta.ru
В марте о нехватке комплектующих из-за проблем с логистикой на фоне санкций предупредили российских мебельщиков.
Lenta.ru

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Глава Cersanit Ковтун заявил, что сантехника в России подорожает на 25%
News.ru23:57
Глава Cersanit Ковтун заявил, что некоторая сантехника может подорожать в РФ на четверть
Lenta.ru23:28
В России керамическая плитка и сантехника могут подорожать на 25-30%
Московский Комсомолец20:19
В РФ прогнозируют рост цен на керамическую плитку и сантехнику на 25-30%
Социальные новости21:05
Цены на сантехнику могут вырасти до 30 % за три месяца
ФедералПресс20:48
Эксперт: Цены на сантехнику могут вырасти до 30 процентов за три месяца
Петербургский дневник22:36
Глава Cersanit Ковтун: керамическая плитка и сантехника могут подорожать на 25-30% из-за нарушения поставок
РИА Новости20:00

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