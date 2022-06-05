ForbesГлава Chevron предсказал снижение добычи нефти в России из-за потери технологийДобыча нефти в России, вероятно, снизится после ухода из страны западных технологий и капитала, заявил The Wall Street Journal (WSJ) главный исполнительный директор Chevron Майкл Вирт.РБКЕС ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти», «Газпром нефти» и «Транснефти».РБКВ Иране в конце 1970-х добыча нефти составляла более 6 млн барр. в сутки, но из-за санкций сократилась и в 2015 году составляла около 2,8 млн барр. в сутки.РБКВ свою очередь, несколько западных энергокомпаний, включая BP, Shell и ExxonMobil, покинули российский рынок, вышли из местных проектов и прекратили инвестиции в страну.ForbesЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняГазета.RuАБНФАНРБКРамблерПрофильПодробнее о событииWSJ: после ухода из России западного капитала и технологий в стране снизится добыча нефтиLenta.ruвчера в 11:11Директор Chevron предупредил о рисках сокращения нефтедобычи в РоссииЭкономика сегоднявчера в 12:08Глава Chevron предсказал снижение добычи нефти в России из-за потери технологийForbesвчера в 12:00Глава Chevron заявил о риске снижения добычи нефти РоссиейВедомостивчера в 11:31Chevron: существует риск снижения добычи нефти в РоссииBFM.ruвчера в 12:15Глава Chevron увидел риск снижения нефтедобычи в РоссииКомпаниявчера в 10:51Глава Chevron предупредил о риске снижения добычи нефти в РоссииРБКвчера в 10:28Показать ещёОценить97Поделиться