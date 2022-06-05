Будьте в Плюсе

Глава Chevron предсказал снижение добычи нефти в России из-за потери технологий

Добыча нефти в России, вероятно, снизится после ухода из страны западных технологий и капитала, заявил The Wall Street Journal (WSJ) главный исполнительный директор Chevron Майкл Вирт.
РБК
ЕС ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти», «Газпром нефти» и «Транснефти».
РБК
В Иране в конце 1970-х добыча нефти составляла более 6 млн барр. в сутки, но из-за санкций сократилась и в 2015 году составляла около 2,8 млн барр. в сутки.
РБК
В свою очередь, несколько западных энергокомпаний, включая BP, Shell и ExxonMobil, покинули российский рынок, вышли из местных проектов и прекратили инвестиции в страну.
Forbes

Подробнее о событии

WSJ: после ухода из России западного капитала и технологий в стране снизится добыча нефти
Lenta.ruвчера в 11:11
Директор Chevron предупредил о рисках сокращения нефтедобычи в России
Экономика сегоднявчера в 12:08
Глава Chevron предсказал снижение добычи нефти в России из-за потери технологий
Forbesвчера в 12:00
Глава Chevron заявил о риске снижения добычи нефти Россией
Ведомостивчера в 11:31
Chevron: существует риск снижения добычи нефти в России
BFM.ruвчера в 12:15
Глава Chevron увидел риск снижения нефтедобычи в России
Компаниявчера в 10:51
Глава Chevron предупредил о риске снижения добычи нефти в России
РБКвчера в 10:28

Интересное

A Haber: в Турции произошла перестрелка между иностранцами

В столице Турции произошёл вооружённый конфликт между группами иностранцев. Об этом сообщает телеканал A Haber.
REGNUM00:07

Der Spiegel: власти Германии опасаются поставлять танки на Украину

Власти Германии опасаются поставлять Украине танки из-за рисков возникновения исторических параллелей.
RT на русском01:18

Глава Курской области Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
РИА Новости00:08

Посол США Салливан допустил закрытие посольств в Москве и Вашингтоне

Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что Россия и США закроют посольства на территории друг друга.
Lenta.ru23:15

Власти ДНР заявили, что остатки «Азова» могут прятаться в Мариуполе

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что власти республики выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также занимаются поиском боевиков полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут прятаться в городе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru23:50

Американский политолог Ливен допустил войну США и России из-за помощи Вашингтона Киеву

Ливен назвал наименее благоприятный исход ситуации на Украине и допустил развитие войны США и России из-за помощи Вашингтона Киеву.
Lenta.ru00:39

В Казахстане 76,7% граждан проголосовали за поправки в конституцию

По данным научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии», за поправки в конституцию на референдуме в Казахстане проголосовали 76,7% опрошенных избирателей.
Известиявчера в 14:18

РИА «Новости»: итальянскому журналисту стало плохо после интервью с Захаровой

Ведущий телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти почувствовал себя плохо после окончания интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru20:11

В МИД России подтвердили, что ряд европейских стран закрыли небо для самолёта с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
RT на русскомвчера в 16:39

Минобороны показало видео с работой боевых российских Су-34 на Украине

Министерство обороны России разместило видео, где показывается боевая работа фронтовых бомбардировщиков Су-34 во время специальной военной операции на Украине.
Газета.Ru01:58