С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс, передает Jauns.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» отказался считать врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли спецоперацию на Украине и покинули Россию.
Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально отреагировал на свист и крики некоторых собравшихся во время его выступления на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Эссене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).