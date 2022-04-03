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Глава Conexus Барисс заявил о прекращении поставок газа из России в страны Балтии с апреля

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.
Lenta.ru
"С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше", — заявил Барисс.
РИА Новости
Сегодня министерство энергетики Литвы заявило, что страна полностью отказалась от поставок российского газа.
Реальное время
Как указало ведомство со ссылкой на национального оператора ГТС Amber Grid, по состоянию на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю.
ТАСС

Подробнее о событии

Глава Conexus Барисс заявил о прекращении поставок газа из России в страны Балтии с апреля
Lenta.ru21:43
Глава Conexus Барисс: российский газ перестал поступать в страны Балтии с начала апреля
РБК20:00
Страны Балтии перестали получать российский газ
ФАНвчера в 15:51
Глава Conexus Барисс: газ из России перестал поступать в страны Балтии с начала апреля
РИА Новости18:30
Прибалтийские страны прекратили использование природного газа России
ИА Красная Веснавчера в 15:14
Природный газ из России перестал поступать в балтийские страны
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